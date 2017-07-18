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18.07.2017 18:33
1 Комментариев

Как причинить соседям добро

Дизайнер Артемий Лебедев, притворившись ЖЭКом, отремонтировал парадную в петербургском доме, где только что купил квартиру. Законных противопоказаний нет, но в случае чего оштрафуют всех, выяснила «Фонтанка».
Как причинить соседям добро
Артемий Лебедев//Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Ремонт парадной — лишь одна из глав «длинной истории одного безнадежного предприятия», как Лебедев назвал покупку квартиры в Петербурге. Правда, больше, чем другие, сдобренная характерной для автора мизантропией. А все потому, что даже для того, чтобы за свой счет «причинить добро» соседям, пришлось пойти на обман. Специалисты говорят, добро останется бесплатным, только если ремонт сделан качественно.

Прикинуться ЖЭКом известному дизайнеру и блогеру пришлось, по его словам, из-за позиции других жильцов дома. «Соседи предсказуемо сообщили, что денег нет, – пишет Артемий Лебедев. – Вторая часть соседей сообщила, что ремонт им не нужен, так как он создаст видимость того, что у них в жизни все хорошо, а этого допускать нельзя». Так что новоявленный собственник квартиры просто развесил объявления от лица управляющей организации. В них он сообщил, что проводится косметический ремонт и попросил убрать личные вещи с лестничных клеток, а также заклеить двери во избежание загрязнения. После чего привел подъезд в порядок, попутно перекрасив стены из зеленого в светло-серый цвет — разумеется, силами нанятых работников.

А можно ли так, спросила «Фонтанка» экспертов.  

Все работы, которые имеют отношение к общему имуществу, должны рассматриваться на собрании собственников жилья. Однако в профильном управлении Жилкома поясняют, что цель собрания — утверждение сметы расходов, а не сам вопрос ремонта: «Если собственник взял на себя все расходы по проведению работ, ему не было нужды выносить этот вопрос на собрание. Он как собственник несет ответственность за содержание общего имущества».

«Доля собственника в общедомовой собственности пропорциональна его личной жилплощади, – напоминает глава СРО "МежРегионРазвитие" Владислав Воронков, – но она не выделяется в натуре. Поэтому аргумент — мол, пусть красит свою площадку, а к моей не прикасается, несостоятелен. Жилищный кодекс не запрещает одному из собственников провести текущий ремонт подъезда за собственные средства. Надо только уведомить соседей и управляющую организацию, чтобы она не затеяла новый ремонт через месяц».

«Текущий ремонт, безусловно, является прерогативой управляющей организации, но если кто-то решил сам все сделать — это не возбраняется, – говорит глава ТСЖ Сергей Левицкий. – Конечно, это не должно нарушать права остальных собственников — но это уже будет решать суд, если кто-то из собственников решит возмутиться самодеятельностью соседа».

Впрочем, не только суд. Качество ремонта оценить по фотографиям сложно, а сам Артемий Лебедев в ответ на звонок корреспондента вежливо сообщил, что не дает комментариев прессе. Однако если предположить, что краска начнет отваливаться, а проводка коротить, соседи могут написать жалобу в Горжилинспекцию. И штрафы опосредованно прилетят всем собственникам жилья. «Для принятия решения по общедомовому имуществу необходимо собрание собственников, — рассказали в Горжилинспекции. – Проконтролировать это должна была управляющая организация. Так что если ГЖИ по жалобе выедет на место и обнаружит нарушения — административное взыскание наложат именно на управляющую организацию. Как и предписание привести все в нормативное состояние». Денег ЖКС или УК, кроме как у жильцов, взять негде, так что, по этой логике, заплатят все.

Стоимость работ по штукатуркке, покраске и побелке потолков сильно варьируется в зависимости от материалов, количества слоев и особенностей самого дома. Тем не менее среднее арифметическое эксперты назвать готовы. «Из расчета на одну лестничную клетку в пятиэтажном доме вилка составляет от 90 тысяч до 200 тысяч рублей, – говорит Владислав Воронков. – На Петроградке есть подъезды с каминами по полмиллиона, но в стандартной хрущевке можно уложиться в 100 тысяч». Где именно Лебедев купил квартиру, понять из его летописи сложно. Это точно не хрущевка, но и каминов на фото незаметно.

Возможные штрафы для управляющей организации прописаны в статье 7.22 КоАП. Там говорится о нарушении ответственными за содержание жилых домов правил этого самого содержания. Должностные лица могут заплатить от 4 до 5 тысяч, юрлица — от 40 до 50 тысяч.

Как действия дизайнера должны были выглядеть, чтобы они безупречно укладывались  в правовое поле? Удалось бы Артемию Лебедеву найти у соседей понимание и готовность раскошелиться, было бы проведено общее собрание, на котором собственники утверждают смету и перечень работ, говорят эксперты. При необходимости принимается решение о повышении тарифов на содержание. Дальше управляющая организация или сами собственники выбрали бы подрядчика и вместе оплатили бы его работу.

Еще один способ – заставить сделать это управляющую организацию, но для этого нужно найти повод, чтобы потребовать провести ремонт. Если управляющая организация упорствует и не проводит ремонт в срок — есть повод писать жалобу в ГЖИ. Если и после проверки дело не двигается, на очереди прокуратура и суд. Правда в этом случае вряд ли удастся добиться желаемой цветовой гаммы. И в любом случае – работы бы оплатили за счет сборов с жильцов.. 

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (1)
zenotr
18 июля 2017 г. 19:00
Придет управляющая и покрасит в зеоеный и пропишет, что потратила 5 млн
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