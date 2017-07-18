Гаагский суд взыскал с России € 5,4 млн за задержание судна Arctic Sunrise

Международный арбитражный суд в Гааге взыскал с России в пользу Нидерландов порядка € 5,4 млн компенсации за задержание судна Arctic Sunriseв в 2013 году, говорится 18 июля в сообщении суда.

В частности, € 1,7 млн взыскиваются как компенсация за ущерб, причиненный Arctic Sunrise, € 600 тыс. – в качестве компенсации нематериального ущерба, причиненного находившимся на судне лицам, € 2,46 млн – как компенсация материального ущерба этим лицам, а также € 525 тыс. – в качестве компенсации долей Российской Федерации в авансах на оплату арбитражных издержек, внесенных Нидерландами, пишет RNS.

В сентябре 2013 года активисты Greenpeace на судне Arctic Sunrise прибыли к нефтяной платформе «Газпрома» «Приразломная», где они хотели устроить акцию протеста. Береговая охрана потребовала покинуть зону возле буровой платформы, а позднее корабль захватил спецназ и направил его в порт Мурманска. СК возбудил уголовное дело против активистов.

В августе 2015 года Третейский суд в Гааге вынес вердикт, согласно которому действия российской стороны нарушили конвенцию ООН по морскому праву.