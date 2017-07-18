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18.07.2017 17:23

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж.

Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года они выросли почти на четверть.

Рост продаж был обусловлен высокой степенью готовности домов и их удачным местоположением. Все новостройки компании расположены в районах с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью: Московском, Петроградском, Выборгском и Калининском.

Также на рост спроса повлиял тот факт, что Компания Л1 получила аккредитацию своих объектов в ведущих банках. Так, в феврале ЖК «Лондон Парк» был аккредитован Совкомбанком, ЖК «Маршал» – Сбербанком, а ЖК «Граф Орлов» – банком «Уралсиб». В марте этот же комплекс получил аккредитацию в ПАО «ВТБ-24». На фоне общего снижения ипотечных ставок возможность получить кредит на жилье на выгодных условиях вызвала рост спроса на квартиры.

В первой половине года в компании произошло еще два знаковых события: это ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Премьер Палас» и двух корпусов ЖК «Лондон Парк». В общей сложности было сдано 6 домов суммарной площадью 75 тысяч квадратных метров. Порядка 900 семей, а именно столько квартир расположено в сданных домах, уже заселились в свои квартиры.

 


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Новости компаний
18.07.2017 17:23

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
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Новости компаний
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
ГК «Эталон»
18.07.2017 13:41
Аккредитованы 9 корпусов квартала «Галактика»
ПАО Банк «ФК Открытие» аккредитовал корпуса 8.5-1, 8.5-2, 4.11, 4.5-1, 4.5-2, 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3 и 8.2-4 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ»
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