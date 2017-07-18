Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж.

Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года они выросли почти на четверть.

Рост продаж был обусловлен высокой степенью готовности домов и их удачным местоположением. Все новостройки компании расположены в районах с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью: Московском, Петроградском, Выборгском и Калининском.

Также на рост спроса повлиял тот факт, что Компания Л1 получила аккредитацию своих объектов в ведущих банках. Так, в феврале ЖК «Лондон Парк» был аккредитован Совкомбанком, ЖК «Маршал» – Сбербанком, а ЖК «Граф Орлов» – банком «Уралсиб». В марте этот же комплекс получил аккредитацию в ПАО «ВТБ-24». На фоне общего снижения ипотечных ставок возможность получить кредит на жилье на выгодных условиях вызвала рост спроса на квартиры.

В первой половине года в компании произошло еще два знаковых события: это ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Премьер Палас» и двух корпусов ЖК «Лондон Парк». В общей сложности было сдано 6 домов суммарной площадью 75 тысяч квадратных метров. Порядка 900 семей, а именно столько квартир расположено в сданных домах, уже заселились в свои квартиры.