Офшор Андрея Раппопорта получил участок для строительства на проспекте Юрия Гагарина

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга поддержала проект многоэтажного жилого комплекса на проспекте Юрия Гагарина. Ранее «Фонтанка» нашла собственников застройщика на Кипре.

О результатах её заседания 18 июля сообщает аппарат вице-губернатора Петербурга Игоря Албина. Среди прочего, ее члены рассмотрели заявление АО «Главинвестпроект Северо-Запад» об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства для жилкомплекса на Юрия Гагарина, 32, корпус 4, литера В. Застройщик запросил увеличение максимальной разрешенной высоты до 80 метров. Комиссия поддержала проект и поручила обсудить вопрос о передаче части возводимых площадей в собственность города. Кроме жилого комплекса там планируется возвести детсад на 250 мест, школу на 550 мест, школу искусств и бассейн.

Ранее «Фонтанка» подробно описывала ситуацию с этим участком. Заявителем выступает АО «Главинвестпроект Северо-Запад», застройщиком – ООО «Бизнес-Сити». У первой компании в штате 15 человек, у второй — 20. Уставный капитал — по 10 тысяч у каждой. При этом участок на проспекте Юрия Гагарина арендуется у ФСК ЕЭС, а одним из собственников АО «Главинвестпроект Северо-Запад» через кипрский офшор значится Андрей Раппопорт. Между тем Андрей Натанович Рапопорт, занимающий 87-е место из двухсот богатейших людей России по версии Forbes, в 2004 – 2008 годах был членом правления ОАО РАО «ЕЭС России», а в 2002—2009 годах – председателем правления ОАО «ФСК ЕЭС». Сейчас он является председателем координационного совета Московской школы управления «Сколково».

Также ООО «НБК-Строительство» согласовало с властями города отклонение от предельных параметров высоты жилого дома на проспекте Маршала Блюхера, 4, корпус 3, участок 1. Теперь она составит 56 м. Рядом — на проспекте Маршала Блюхера, дом 12, литера ВС, – также планируется размещение комплекса высотой в 55 метров. Застройщик — компания «РосСтройИнвест». Ее владелец Федор Туркин, член Клуба православных предпринимателей, помимо прочего известен своим краеведческим видеоблогом.

Кроме того, комиссия по землепользованию и застройке поддержала заявление о строительстве храма по адресу: проспект Героев, участок 14.