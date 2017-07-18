Захарченко: В Малороссию войдет вся Украина

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко 18 июля рассказал, что Малороссию предлагается создать на территории всей Украины.

«Мы родились в одной стране, это наша земля, за эту землю погибали наши предки, и почему мы должны каким-то бандерам отдавать то, за что боролись наши деды и прадеды?» — отметил он в интервью kp.ru, пишет Лента.ру

Его также спросили о том, что будет с минскими соглашениями, поскольку Малороссия в них не указана. «Если вы внимательно почитаете комплекс мер, они почти все те же самые, что мы сегодня объявили. Только мы поменяли название. Я сказал, что Донбасс никогда в жизни не пойдет в Украину, но Украина может присоединиться к Донбассу», — заявил Захарченко.

По его словам, в «новое государство» входят не только Донецк и Луганск. Они являются флагманом, теми территориями, «которые имеют полное право называть себя ведущими», уточнил глава ДНР. Он добавил, что представители большинства украинских регионов поддержали проект.

Как ранее писала "Фонтанка", провозглашение государства Малороссия вызвало удивление у властей самопровозглашенной Луганской народной республики. Второе лицо ЛНР – председатель Народного совета Владимир Дегтяренко – 18 июля заявил, что вообще не в курсе этого проекта. Он опроверг участие официальных представителей ЛНР в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства – Малороссии, правопреемницы Украины.