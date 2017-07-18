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18.07.2017 16:40

Рейтинг Клинтон хуже, чем у Трампа

Рейтинг экс-кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон достиг новой рекордно низкой отметки.

Как пишет «Газета.Ru» 18 июля, по данным последнего опроса агентства Bloomberg, её показатели даже хуже, чем у президента США Дональда Трампа. Только 39% опрошенных поддерживают Клинтон — это на 2% ниже, чем у миллиардера, ставшего во главе страны.

Отмечается, что бывший госсекретарь Соединённых Штатов всегда была популярной фигурой, однако новый опрос показал, что она потеряла даже тех сторонников, кто голосовал за нее на выборах в ноябре прошлого года.

Бывшая первая леди, супруга 42-го президента США Билла Клинтона, выступала несколько раз с речью и изредка критиковала Трампа в твиттере, однако в целом сошла с политической арены после поражения на выборах.

Справка:

Президентские выборы в США состоялись 8 ноября 2016 года. Главной соперницей Трампа была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Она обошла республиканца по количеству поданных голосов, однако уступила по числу голосов выборщиков (304 против 227). Победа 70-летнего миллиардера стала для многих неожиданной, поскольку большинство социологических служб накануне голосования предсказывали победу бывшей главе госдепартамента США.


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