Экс-директор «Гоголь-центра» останется в СИЗО до середины осени

Театральный продюсер и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский остается под стражей. Так решил Пресненский суд столицы.

Как сообщают 18 июля близкие Малобродского, суд продлил срок его ареста до 19 октября. Защитники продюсера назвали процесс «издевательством над правосудием» и намерены жаловаться в ЕСПЧ.

Ранее прокуратура признала, что её ходатайство от 21 июня и последовавшее судебное решение об аресте Алексея Малобродского незаконны. Уголовное дело в отношении него возбуждено только сейчас, то есть после того, как экс-главу «Гоголь-центра» заключили под стражу. Защитники продюсера выразили протест против возбуждения дела задним числом, а также заявили отвод судье Наталье Дударь. Но их ходатайство было отклонено.

Напомним, в конце июня Малобродский был арестован по обвинению в хищении бюджетных денег. Защита продюсера просила любую иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В том числе, просила выпустить бывшего директора центра под залог.