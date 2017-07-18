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18.07.2017 16:21

Школьники из Петербурга не улетят в Болгарию из-за смерти управляющего лагеря

Лагерь в поселке Обзор (Болгария) с 17 июля закрыт для вновь прибывающих детей из-за смерти управляющего. Юные туристы из Петербурга, Москвы и других российских городов вынужденно останутся на каникулах в России, пока родители будут пытаться получить возмещение денег по страховке. Ситуацию осложняет то, что свернула деятельность и сама турфирма «Аэлита Трэвел», которая продала петербуржцам путевки в этот лагерь.

О том, что отдых в детском лагере «Олимпиум» для пятисот детей из Москвы и Петербурга сорван, стало известно 16 июля. Из Генерального консульства России в Болгарии на имя заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Николая Королева поступило сообщение: владелец компании «Лэнд Логистик», которой принадлежат территория и здание лагеря, умер, и исполнить обязательства перед российским туроператором фирма не может.

В Ростуризме «Фонтанке» подтвердили, что письмо, действительно, пришло. Чтобы вернуть деньги, «Аэлита» предложила клиентам приехать в офис и написать заявление. Однако, как рассказали нашему изданию пришедшие туда клиенты, после выполнения всех формальностей им тут же выдают отказ в выплате и отправляют писать бумагу уже в страховую компанию.

Более того, вечером 17 июля на официальном сайте турфирмы появилось сообщение о том, что «Аэлита Трэвэл» прекращает свою деятельность, так как не может исполнять свои обязательства по «не зависящим причинам». Что это за причины, «Фонтанке» выяснить пока не удалось. В московском офисе корреспонденту сообщили, что директора не будет до четверга, 21 июля, и рекомендовали звонить в петербургский филиал. В последнем уже вторые сутки не отвечает телефон.

Известно, что финансовое обеспечение «Аэлиты» предоставляет страховое общество «Якорь». Согласно рейтингу агентства «Эксперт РА», «Якорю» присвоена категория ruCCC: это значит, что у компании крайне низкий уровень финансовой надежности и существует «значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе».

Компании «Аэлита Трэвэл» не нашлось в российском реестре туроператоров – по нашей информации, фирму из него исключили еще 23 мая. В Северо-Западном отделении союза туроператоров нашему корреспонденту сообщили, что компания осталась членом ассоциации «Турпомощь». Там также объяснили: чтобы вернуть деньги, необходимо собрать все документы и ждать реакции от страховой фирмы и «Турпомощи», в которую «Аэлита», как член ассоциации, отчисляла минимальные взносы в фонд персональной ответственности.

В Ростуризме наше издание заверили, что держат ситуацию под контролем и прорабатывают вопрос о том, как помочь клиентам вернуть деньги.

По словам родителей, пока проблем с возвратом детей, которые уже находятся в Болгарии, нет. В лагере заверяют, что до конца срока действия путевки подростки останутся там, где они сейчас отдыхают, и в нужное время их вернут в Петербург.

 


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