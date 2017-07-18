ДНР + ЛНР = Малороссия?

18.07.2017 15:00

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

Заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко о создании государства Малороссия в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] комментируют политологи Станислав Белковский и Глеб Павловский, а также экс-председатель Народного Совета самопровозглашённой ДНР Андрей Пургин.