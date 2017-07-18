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18.07.2017 15:00
ДНР + ЛНР = Малороссия?
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

ДНР + ЛНР = Малороссия?

Заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко о создании государства Малороссия в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] комментируют политологи Станислав Белковский и Глеб Павловский, а также экс-председатель Народного Совета самопровозглашённой ДНР Андрей Пургин.

В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] ведущие Николай Нелюбин и Ольга Маркина, а также спецкорр "Фонтанки" Ирина Тумакова

Текстовую версию эфира читайте на "Фонтанке" в материале "Из «Малороссии» с приветом". 

Аудиоподкаст эфира: 

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