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18.07.2017 15:00
ДНР + ЛНР = Малороссия?
Заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко о создании государства Малороссия в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] комментируют политологи Станислав Белковский и Глеб Павловский, а также экс-председатель Народного Совета самопровозглашённой ДНР Андрей Пургин.
В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] ведущие Николай Нелюбин и Ольга Маркина, а также спецкорр "Фонтанки" Ирина Тумакова.
Текстовую версию эфира читайте на "Фонтанке" в материале "Из «Малороссии» с приветом".
Аудиоподкаст эфира:
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