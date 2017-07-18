В Ставрополе построили «Зенит-Арену» из соломы за 41 тысячу рублей
В Ставропольском крае на ферме «Пономарево» появился стадион, сделанный полностью из соломы. Назвали сооружение «Зенит-Ареной».
На возведение стадиона ушло пять дней, 41 тысяча рублей, но самое главное, как гласит информационная табличка на соломенной «Зенит-Арене», что в ходе его строительства «не было распилено ни одного рубля».
Стоит отметить, что арена — лишь одна из композиций своеобразного музея, основанного фермером местного хозяйства «Пономарёво» рядом с трассой Ставрополь — Светлоград. Также в нём представлены построенные из соломы копии различных мировых достопримечательностей и фигуры животных.
Уровень! Ставрополье, креативно и с юмором:-) #россия #russia #arena #stadium
Публикация от belultras (@belultras)