Путин угостил мороженым министров, директоров и помощников
Владимир Путин, осматривая экспозицию авиасалона в Жуковском 18 июля, подошел к палатке с мороженым и спросил у продавщицы: «Чем угостите?» Для себя, как сообщают СМИ, глава государства выбрал вологодское мороженое в вафельном стаканчике. Расплатился Путин тысячей рублей. «А на сдачу дайте им», – кивнул президент в сторону делегатов, состоящих из членов правительства и руководства промышленных предприятий. На это глава компании «Ростех» Сергей Чемезов ответил, что желающих много.
Глава государства попросил проверить, хватает ли денег. Растерявшаяся девушка-продавщица со счета сбилась. Зато не растерялся Чемезов и протянул ей пятитысячную купюру. «Прибыль в этом году у вас 80 млрд рублей. Можете себе позволить мороженое купить», – прокомментировал жест Чемезова Путин.
Не отказались от мороженого министры Сергей Шойгу, Денис Мантуров, а также помощники президента Сергей Иванов и Максим Топилин.
Напомним, Путин 18 июля прибыл на авиасалон МАКС-2017 на самолете Ил-96 специального летного отряда «Россия». Кроме того, глава государства направил приветствие гостям и участникам мероприятия.