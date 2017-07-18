Путин угостил мороженым министров, директоров и помощников

Президент России 18 июля во время посещения авиасалона МАКС-2017 купил себе мороженое, а на сдачу с тысячи рублей угостил им остальных делегатов.

Владимир Путин, осматривая экспозицию авиасалона в Жуковском 18 июля, подошел к палатке с мороженым и спросил у продавщицы: «Чем угостите?» Для себя, как сообщают СМИ, глава государства выбрал вологодское мороженое в вафельном стаканчике. Расплатился Путин тысячей рублей. «А на сдачу дайте им», – кивнул президент в сторону делегатов, состоящих из членов правительства и руководства промышленных предприятий. На это глава компании «Ростех» Сергей Чемезов ответил, что желающих много.

Глава государства попросил проверить, хватает ли денег. Растерявшаяся девушка-продавщица со счета сбилась. Зато не растерялся Чемезов и протянул ей пятитысячную купюру. «Прибыль в этом году у вас 80 млрд рублей. Можете себе позволить мороженое купить», – прокомментировал жест Чемезова Путин.

Не отказались от мороженого министры Сергей Шойгу, Денис Мантуров, а также помощники президента Сергей Иванов и Максим Топилин.

Напомним, Путин 18 июля прибыл на авиасалон МАКС-2017 на самолете Ил-96 специального летного отряда «Россия». Кроме того, глава государства направил приветствие гостям и участникам мероприятия.