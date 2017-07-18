«Победа» открывает рейсы между Петербургом и Москвой
Перелеты за тысячу рублей станут доступны между петербургским Пулково и московским Внуково с 29 октября, сообщила пресс-служба бюджетной авиакомпании «Победа». Цена указана с учетом такс и сборов. Одномоментно в продаже предложено не менее 20 000 билетов.
Как рассказали в авиакомпании, Москва станет восьмым прямым направлением из аэропорта Пулково. Основной конкурент для «Победы» – курсирующий между Москвой и Петербургом скоростной «Сапсан».
«Успешно конкурировать с ним мы сможем благодаря низким ценам на билеты, – говорит генеральный директор лоукостера Андрей Калмыков. – Традиционно минимальный тариф, с учетом такс и сборов, составит 999 рублей».
Сейчас самолеты российского лоукостера летают из Петербурга во Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Махачкалу, Нальчик и Ростов-на-Дону.
Кроме того, для нового рейса в московском Внуково предусмотрены стыковки с рейсами в Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Пермь, Самару, Сочи, Сургут, Улан-Удэ и Челябинск.
Меньше чем за два года существования низкобюджетная авиакомпания перевезла полмиллиона пассажиров, юбилейный, 500-тысячный, был зарегистрирован на геленджикский рейс 18 июля.