«Победа» открывает рейсы между Петербургом и Москвой

Перелеты за тысячу рублей станут доступны между петербургским Пулково и московским Внуково с 29 октября, сообщила пресс-служба бюджетной авиакомпании «Победа». Цена указана с учетом такс и сборов. Одном­оментно в продаже предложено не менее 20 ­000 билетов.

Как рассказали в авиакомпании, Москва станет восьмым прямым направлением из аэропо­рта Пулково. Основной конкурент для «Победы» – курсирующий между Москвой и Петербургом скоростной «Сапсан».

«Успешно конкурировать с ним мы сможем благодаря низким ценам на билеты, – говорит генеральный директор лоукостера Андрей Калмыков. – Традиционно минимальный тариф, с учетом такс и сборов, составит 999 рублей».

Сейчас самолеты российского лоукостера летают из Петербурга во Владикавказ, Волго­град, Геленджик, Ека­теринбург, Махачкалу, Нальчик и Ростов-н­а-Дону.

Кроме того, для нового рейса в московском Внуково предусмотрены стыковки с рейсами в Екатеринбу­рг, Новосибирск, Кра­сноярск, Пермь, Сама­ру, Сочи, Сургут, Ул­ан-Удэ и Челябинск.

Меньше чем за два года существования низкобюджетная авиакомпания перевезла полмиллиона пассажиров, юбилейный, 500-тысячный, был зарегистрирован на геленджикский рейс 18 июля.