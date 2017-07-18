«Нордавиа» объяснила изменения в сертификате эксплуатанта

Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Нордавиа» до 30 августа. Это основной документ, разрешающий авиакомпании выполнять пассажирские перевозки в России.

Представители авиакомпании 18 июля рассказали «Фонтанке», что решение связано с корпоративным спором по поводу претензий предпринимателя Дмитрия Чертока к «Нордавиа» по вопросу возврата технического долга.

«Господин Черток, участник нескольких отраслевых скандалов, в 2016 году завладел техническим долгом авиакомпании «Нордавиа», который позже попытался через сейшельский офшор – компанию WBT – незаконно предъявить к оплате с последующим выводом за пределы Российской Федерации. Правоохранительными органами РФ в отношении господина Чертока заведено уголовное дело, а технический долг компании, неправомерно им используемый, недавно был арестован Архангельским судом как средство преступления», – рассказали в пресс-службе авиакомпании «Нордавиа».

По их словам, они предоставили эту информацию в Росавиацию. «Мы ожидаем на этой неделе положительного решения этого вопроса. «Нордавиа» продолжает работать, выполняя свои обязательства перед пассажирами, клиентами и контрагентами. Никаких изменений в расписании регулярных и чартерных рейсов не планируется», – сообщили представители авиаперевозчика.