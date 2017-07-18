Мэр Екатеринбурга отказался от участия в губернаторских выборах

Градоначальник Екатеринбурга Евгений Ройзман снял свою кандидатуру с выборов в губернаторы Свердловской области.

Ройзман, как сообщают 18 июля СМИ, заявил, что не смог собрать необходимого количества подписей депутатов и не прошел муниципальный фильтр. При этом он не уточнил, сколько именно подписей ему все же удалось собрать.

По некоторым данным, Ройзман впоследствии намерен обжаловать законность муниципального фильтра в Конституционном суде РФ.

«Это не выборы. Это обман избирателей и ролевые игры. Считаю, честные люди не должны принимать в этом участие. Эти выборы надо бойкотировать», – написал мэр Екатеринбурга в своей twitter.

Напомним, 21 июня федеральное бюро «Яблока» утвердило Ройзмана в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области.