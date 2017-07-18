Дюжина лжеколдунов собрала с россиян 75 миллионов за сеансы магии

Дюжина мнимых экстрасенсов не смогла убедить правосудие в собственных паранормальных способностях, которых хватило, чтобы выманить несколько десятков миллионов рублей у доверчивых россиян. Доморощенных магов отправили постигать непознанное за решетку.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, 18 июля Кузьминский районный суд Москвы поставил точку в уголовном деле мнимых парапсихологов и признал их виновными в создании преступного сообщества и мошенничестве. Суд установил, что дурачить сограждан злоумышленники начали в 2011 году. Потерпевшие «клевали» на рекламу в телепередачах, после чего их окончательно обрабатывали в специальных колл-центрах, убеждая заплатить за магические сеансы. Желающих решить проблемы с помощью потусторонних сил за пару лет набралось 152 человека – они заплатили за сомнительные услуги более 75 миллионов рублей. В октябре 2013 года криминальными талантами подсудимых заинтересовались в правоохранительных органах.

Итогом стали крупные сроки заключения для Владимира Соболева, Ирины Муравской, Татьяны Ревиной, Ирины Сальцевич, Татьяны Пеперевой, Гульмиры Аблезовой, Елены Тимошевской, Александра Игнатова, Александра Вагина, Юлии Виноградовой, Ирины Кошевой и Елены Авдюшиной.

Соболев получил 16 лет лишения свободы, которые будет отбывать в колонии строгого режима и заплатит 1 миллион рублей в виде штрафа. Восемь его сообщников получили от 7 до 15 лет лишения свободы в колониях общего режима со штрафами от 500 тысяч до миллиона. Виноградова, Кошевая и Авдюшина получили по 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение пяти лет, а также штрафы по 500 тысяч рублей каждая.

Приговор не вступил в законную силу.