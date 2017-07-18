СМИ: Идея Малороссии не согласована с Кремлём

Еще
19:06 18.07.2017
Пришлите свою новость!
19:05
Российская биржа закрылась в минусе
19:00
Съезд с КАД на Софийскую закончился для водителя сбитым велосипедистом
18:55
Путин собрал Совбез
18:50
С начала сезона более трех десятков петербуржцев заразились клещевым энцефалитом
18:48
«Фонтанка» за 60 секунд – 18 июля
18:45
Полузащитник «Спартака» Зобнин: «Зенит» предлагал зарплату больше, но меня это не заинтересовало
18:40
Песков пообещал осмыслить заявление Захарченко о создании Малороссии
18:34
Петербург подаст заявку на проведение чемпионата мира по прыжкам на батуте
18:28
Мансарда на россиевских конюшнях на Манежной оказалась незаконной
18:19
Обвиняемому в мошенничестве Израйлиту продлили арест до конца октября
18:08
США расширили антииранские санкции
17:53
Мозес покидает ХК СКА
17:39
Главврача поликлиники посадили на 5 лет за взятки и махинации с анализами
17:31
Гаагский суд взыскал с России € 5,4 млн за задержание судна Arctic Sunrise
17:25
Офшор Андрея Раппопорта получил участок для строительства на проспекте Юрия Гагарина
17:20
Более трёхсот человек проверили свое здоровье на VK Fest
17:03
На Уральской водитель перепутал педали и таранил магазин
16:59
Захарченко: В Малороссию войдет вся Украина
16:46
Российские пограничники усиленно проверяют суда в Сайменском канале
16:40
Рейтинг Клинтон хуже, чем у Трампа
16:38
«Победа» открывает рейсы между Петербургом и Москвой
16:25
Экс-директор «Гоголь-центра» останется в СИЗО до середины осени
16:21
Школьники из Петербурга не улетят в Болгарию из-за смерти управляющего лагеря
16:12
Путин угостил мороженым министров, директоров и помощников
16:00
В Ставрополе построили «Зенит-Арену» из соломы за 41 тысячу рублей
15:45
Эксперты: Во втором полугодии цены на первичку начнут расти
15:35
«Нордавиа» объяснила изменения в сертификате эксплуатанта
15:30
Мэр Екатеринбурга отказался от участия в губернаторских выборах
15:22
"Атлантик сити" не выдержал напора стихии
15:10
Дюжина лжеколдунов собрала с россиян 75 миллионов за сеансы магии
15:05
СМИ: Идея Малороссии не согласована с Кремлём
15:02
Агент полузащитника Ригони подтвердил переговоры с «Зенитом»
14:51
Гвардейцы на Индустриальном задержали нервного дилера со 100 граммами наркотика
14:47
По Большой Невке плывет большое нефтяное пятно
14:45
КАМАЗ задавил девушку на пешеходном переходе на Стачек
14:40
«Кировлес» выиграл суд у Навального и Офицерова
14:39
Полиция Петербурга выясняет, избивали ли блогера Хованского
14:34
«Газпром-Медиа» опроверг связь «Эха Москвы» с американским правительством
14:28
УФАС вмешалась в похороны одиноких петербуржцев
14:17
Зенитовец Кришито назвал перелёт в Хабаровск худшим в жизни
14:09
Прокуратура решила, что экс-директор «Гоголь-центра» арестован незаконно
14:02
Через Черную речку будет построен новый автомобильный мост
13:58
Путин прилетел на МАКС
13:45
Российские синхронистки выиграли "золото" в технической программе групп
13:38
Полиция и ФСБ ударили 38 адресами по сертоловской группировке
13:19
«Ситроен» отправил байк в столб на Софийской
13:17
В ЛНР удивились, узнав про Малороссию
13:10
Врачи назвали главные факторы, влияющие на продолжительность жизни
13:03
Завтра в Петербурге обещают грозы
12:58
"Зенит" и "Рубин" рассудит судья из Подмосковья
12:42
Роспотребнадзор хочет проверить спиннеры
12:27
В Петербурге прошел обыск в банке «Югра»
12:22
Порошенко похоронил Новороссию и пообещал вернуть Украине Донбасс и Крым
12:16
Россияне стали лучше оценивать ситуацию в стране
12:12
Град и ливень в Петербурге
12:08
Новичок «Краснодара» прописал в контракте возможность делать кульбиты после гола
12:05
Власти ДНР: Малороссия присоединится к союзу России и Белоруссии
11:48
Далер Кузяев о переходе в «Зенит»: От таких предложений не отказываются
11:41
Артиллеристы ЗВО огнём прямой наводкой остановили танковое наступление под Москвой
11:34
В Финляндии побит мировой рекорд по купанию голышом
11:30
Уснувший водитель на Solaris разбил припаркованные машины на Большом Сампсониевском
11:26
На Новом Арбате горит высотка
11:23
Власти ДНР: Малороссия будет правопреемницей Украины
11:17
C «Нависа» взыскали очередной долг в пользу теплоснабжающей организации
11:01
Петербуржцев испугало «задымление» в Гостином дворе
10:34
Глава ДНР объявил о создании государства Малороссия
10:29
В Петербурге задержан участник «песчаной» мафии из Архангельска
10:23
Грузовик разнёс двор ночью в Кудрово
10:19
ФСБ заявила об очередях на границе Украины и Крыма
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
18.07.2017 15:05

СМИ: Идея Малороссии не согласована с Кремлём

Идея главы ДНР Александра Захарченко насчет создания федеративного государства Малороссия оказалась инициативой его окружения и была неожиданной для Кремля.

Об этом пишет 18 июля РБК со ссылкой на два близких к администрации президента источника.

Для помощника российского президента Владислава Суркова, курирующего украинское направление, инициатива Захарченко была неожиданностью, утверждают источники издания.

«Инициатива 100% шла не от Суркова», — заявил один из них. По его словам, с идеей выступило окружение главы ДНР. «Администрация была не в теме. Это личная инициатива Захарченко и его приближенных», — подтвердил другой собеседник РБК.

Близкий к Владиславу Суркову эксперт Алексей Чеснаков заявил ТАСС, что проект создания Малороссии выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к руководству ДНР, и в самом руководстве Донецкой республики многие его считают несерьезным. «Проект скорее литературный, чем политический. К реальной политике малороссийская инициатива не имеет никакого отношения», — сказал он. «Шум поднят большой, но через месяц о Малороссии забудут все, включая авторов этой идеи», — заключил эксперт.

Как ранее писала "Фонтанка", провозглашение государства Малороссия вызвало удивление у властей самопровозглашенной Луганской народной республики. Второе лицо ЛНР – председатель Народного совета Владимир Дегтяренко – 18 июля заявил, что вообще не в курсе этого проекта. Он опроверг участие официальных представителей ЛНР в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства – Малороссии, правопреемницы Украины.

По его словам, в новое государственное образование вошла самопровозглашенная Луганская народная республика. Вице-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики, министр доходов и сборов Александр Тимофеев заявил о том, что в конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с Россией.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
18.07.2017 17:23

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00

Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43

Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2

Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Путин собрал Совбез
Песков пообещал осмыслить заявление Захарченко о создании Малороссии
США расширили антииранские санкции
Захарченко: В Малороссию войдет вся Украина
Российские пограничники усиленно проверяют суда в Сайменском канале
Рейтинг Клинтон хуже, чем у Трампа
В Ставрополе построили «Зенит-Арену» из соломы за 41 тысячу рублей
СМИ: Идея Малороссии не согласована с Кремлём
«Газпром-Медиа» опроверг связь «Эха Москвы» с американским правительством
Путин прилетел на МАКС
«Багдади научился на ошибках Аль-Каиды»
Священник Денис Батарчук: «Люди идут к мощам, как в аптеку»
Как жители Псковской области просили об «аннексии»
Человек - камень. Как живется священнику, у которого нет "Мерседеса"
Навальный vs Стрелков
Почему Стрелков решил помериться патриотизмом с Навальным
«СтопХаму» нашли дело
Как РПЦ помогает "изгонять бесов"
«Я вижу историзм фигуры Глазунова»
Сенатор Лахова: Против России применяется «климатическое оружие»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Путин угостил мороженым министров, директоров и помощников

фото предоставил клуб Junics

Футбол, который затягивает

Град и ливень в Петербурге

Новости компаний
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00
Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
ООО «Терминал-Ресурс»
11.07.2017 15:31
На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
Billy’s Band
10.07.2017 12:59
Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»
Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01
«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза
В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
ООО «Терминал-Ресурс»
06.07.2017 16:14
«Терминал-Ресурс» приглашает на семейный праздник в Пушкин
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает детей и родителей принять участие в семейных «весёлых стартах», эстафете «Папа, мама, я – Образцовая семья» и конкурсе рисунков на асфальте.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.