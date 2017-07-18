СМИ: Идея Малороссии не согласована с Кремлём

Идея главы ДНР Александра Захарченко насчет создания федеративного государства Малороссия оказалась инициативой его окружения и была неожиданной для Кремля.

Об этом пишет 18 июля РБК со ссылкой на два близких к администрации президента источника.

Для помощника российского президента Владислава Суркова, курирующего украинское направление, инициатива Захарченко была неожиданностью, утверждают источники издания.

«Инициатива 100% шла не от Суркова», — заявил один из них. По его словам, с идеей выступило окружение главы ДНР. «Администрация была не в теме. Это личная инициатива Захарченко и его приближенных», — подтвердил другой собеседник РБК.

Близкий к Владиславу Суркову эксперт Алексей Чеснаков заявил ТАСС, что проект создания Малороссии выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к руководству ДНР, и в самом руководстве Донецкой республики многие его считают несерьезным. «Проект скорее литературный, чем политический. К реальной политике малороссийская инициатива не имеет никакого отношения», — сказал он. «Шум поднят большой, но через месяц о Малороссии забудут все, включая авторов этой идеи», — заключил эксперт.

Как ранее писала "Фонтанка", провозглашение государства Малороссия вызвало удивление у властей самопровозглашенной Луганской народной республики. Второе лицо ЛНР – председатель Народного совета Владимир Дегтяренко – 18 июля заявил, что вообще не в курсе этого проекта. Он опроверг участие официальных представителей ЛНР в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства – Малороссии, правопреемницы Украины.

По его словам, в новое государственное образование вошла самопровозглашенная Луганская народная республика. Вице-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики, министр доходов и сборов Александр Тимофеев заявил о том, что в конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с Россией.