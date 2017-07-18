Агент полузащитника Ригони подтвердил переговоры с «Зенитом»

Полузащитник аргентинского футбольного клуба «Индепендьенте» Эмильяно Ригони уже совсем скоро может оказаться в петербургском «Зените». Об этом заявил Хуан Крус, агент 24-летнего игрока.

«Это действительно так, Эмилиано может присоединиться к «Зениту» этим летом. Сейчас ведутся переговоры между клубами, вероятность того, что «Зенит» купит Ригони, существует», — цитирует агента «Спорт день за днём» 18 июля.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обошел «Спортинг» в борьбе за Ригони. Сине-бело-голубые готовы заплатить за Ригони 10 миллионов евро.