Более трёхсот человек проверили свое здоровье на VK Fest

На фестивале VK Fest, который прошёл в парке 300-летия Петербурга, проект Добро Mail.Ru совместно с фондом по борьбе с инсультом «ОРБИ», фондом помощи взрослым «Живой» и благотворительной программой «Женское здоровье» предоставил гостям фестиваля уникальную возможность – сделать доброе дело и проверить здоровье одновременно.

Как рассказали организаторы, за два дня фестиваля своё здоровье проверили 323 человека. У посетителей зоны #доброкаждому была возможность пройти консультацию по факторам риска рака молочной железы, сделать УЗИ сосудов шеи для выявления риска инсульта, а также диагностику родинок для снижения риска развития меланомы.

Самыми востребованными видами диагностики стали УЗИ сосудов шеи и консультация невролога (при поддержке фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ»), а также диагностика родинок (его проводили дерматологи многопрофильной клиники «Скандинавия» в поддержку фонда помощи взрослым «Живой»).

«Посетители фестиваля первыми приняли участие в проекте, где несколько видов диагностики можно было пройти в одном месте за небольшое пожертвование на проекты помощи тяжелобольным взрослым людям, которым обычно, по данным исследования Добра Mail.Ru совместно с ФОМ, помогает менее процента россиян. Такой формат позволяет более активно развивать культуру профилактических осмотров, а также меняет отношение к помощи взрослым. По данным неврологов-участников проекта, четверо посетителей, по результатам обследования, оказались критически близки к инсульту, при этом всем им не было 40 лет. Надеемся, следуя рекомендациям докторов, они смогут лучше позаботиться о себе», — отметила Александра Бабкина, руководитель проекта Добро Mail.Ru.

Вырученные средства будут направлены на помощь подопечным фондов. Отчеты о собранных средствах отправят на электронную почту посетителям зоны #доброкаждому, а также они будут опубликованы на проектах фондов на Добре Mail.Ru.

Справка:

Добро Mail.Ru – сервис, созданный Mail.Ru Group. Он помогает пользователям с легкостью участвовать в благотворительных проектах по всей России и призван сделать благотворительность проще и доступнее. Удобная система поиска позволяет быстро найти организации, действующие в разных городах, и выбрать из них те, которые нуждаются в финансовой поддержке или в помощи волонтеров. Партнерами проекта являются более ста надежных благотворительных фондов из 30 регионов России.

Фонд помощи взрослым «Живой» основан в сентябре 2010 года. С момента основания фонд борется за то, чтобы тема помощи взрослым стала заметной в России, а сама помощь поступала незамедлительно. Пациенты фонда – это граждане РФ, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, нуждающиеся в лечении или реабилитации.

Фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ» – первый и единственный в России фонд помощи больным, перенесшим инсульт, и их родственникам. Фонд обучает правильному уходу за пациентами, оказывает психологическую и юридическую помощь, ведет просветительскую деятельность по вопросам профилактики и своевременной диагностики инсульта.

Программа «Женское здоровье» направлена на решение проблем рака молочной железы. Миссия программы – способствовать ранней диагностике рака молочной железы, а также улучшить положение женщин с этими заболеваниями в России.