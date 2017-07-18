"Атлантик сити" не выдержал напора стихии

Холл торгового комплекса «Атлантик-Сити» в Приморском районе Петербурга заставлен ведрами и тазами — в помещении не вовремя начался ремонт.

Фото текущей крыши комплекса премиум-класса на улице Савушкина, дом 126, в соцсети выложили очевидцы днем 18 июля. В самом ТК «Фонтанке» объяснили, что на крыше здания ведется ремонт и на данный момент сделан он с изъянами. В ближайшее время подрядчик вернется на площадку латать дыры, а к завтрашнему дню, как уверяют представители торгового центра, "всё должно быть в порядке".

Напомним, сегодня, как и прогнозировали синоптики, в Петербурге случилась ненастная погода — ливень, гроза и град.