Гвардейцы на Индустриальном задержали нервного дилера со 100 граммами наркотика

Странное поведение гражданина стало причиной для досмотра сотрудниками вневедомственной охраны в Красногвардейском районе Петербурга. Подозрения правоохранителей оправдались — мужчина оказался наркодилером.

Как сообщает пресс-служба УВО ГУ Росгвардии по Петербургу и области 18 июля, на неадекватного мужчину, который накануне около половины третьего дня шел по Индустриальному проспекту, обратил внимание наряд ОВО. Прохожий шёл озираясь, сильно нервничал, а потом попытался что-то засунуть в стену дома № 24.

Увидев приближающихся гвардейцев, мужчина попытался скрыться во дворах, но был пойман. В сумке у него нашли 17 пакетиков с порошком серого цвета общим весом около 100 граммов. Как установила экспертиза, порошок — синтетический наркотик.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.