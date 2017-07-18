«Кировлес» выиграл суд у Навального и Офицерова
Компании «Кировлес» удалось отсудить у оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова часть из заявленных в иске 16 млн рублей ущерба.
Как сообщили «Фонтанке» в Никулинском районном суде Москвы, 18 июля судья удовлетворил финансовое требование «Кировлеса», но не полностью. Из запрошенных 16 млн рублей возмещения ущерба от хищений компания смогла отсудить у Навального и Офицерова только 2,2 млн рублей. Их ответчики должны будут выплатить солидарно.
По версии следствия, Навальный и бывший глава «Вятской лесной компании» Петр Офицеров организовали заключение договора на поставки лесопродукции с унитарным предприятием «Кировлес», генеральным директором которого был Вячеслав Опалев. При этом условия договора были заведомо невыгодными для предприятия. Переданные по этому соглашению лесоматериалы стоимостью 16,1 миллиона рублей фигуранты дела использовали по своему усмотрению.
Ранее суд признал законным пятилетнее условное наказание оппозиционеру Алексею Навальному по делу о растрате миллионов «Кировлеса». Защита оппозиционера и бизнесмена заявила о намерении обжаловать приговор в ЕСПЧ.
Справка:
Дело «Кировлеса» рассматривали в Ленинском районном суде в 2013 году. Тогда Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова приговорили к пяти и четырем годам условно соответственно. В феврале 2016 года Навальный подал жалобу в Европейский суд по правам человека, который согласился, что было нарушено право на справедливое разбирательство. Верховный суд РФ согласился с европейскими коллегами и вернул дело в Киров на пересмотр. 8 февраля текущего года Навального вновь признали виновным и приговорили к такому же сроку, причем текст приговора практически в точности копировал предыдущий.
В декабре 2014 года Алексея Навального и его брата Олега осудили по так называемому делу «Ив Роше». Согласно решению суда, 26 миллионов рублей было похищено у «Ив Роше», больше четырёх миллионов - у «Многопрофильной процессинговой компании», а также легализовано больше 21 миллиона. Оба брата получили по три с половиной года, только один из сроков — условный. Приговоренный к реальному лишению свободы Олег дважды подавал прошения об условно-досрочном, но получил отказ.