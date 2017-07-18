«Кировлес» выиграл суд у Навального и Офицерова

Компании «Кировлес» удалось отсудить у оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова часть из заявленных в иске 16 млн рублей ущерба.

Как сообщили «Фонтанке» в Никулинском районном суде Москвы, 18 июля судья удовлетворил финансовое требование «Кировлеса», но не полностью. Из запрошенных 16 млн рублей возмещения ущерба от хищений компания смогла отсудить у Навального и Офицерова только 2,2 млн рублей. Их ответчики должны будут выплатить солидарно.

По версии следствия, Навальный и бывший глава «Вятской лесной компании» Петр Офицеров организовали заключение договора на поставки лесопродукции с унитарным предприятием «Кировлес», генеральным директором которого был Вячеслав Опалев. При этом условия договора были заведомо невыгодными для предприятия. Переданные по этому соглашению лесоматериалы стоимостью 16,1 миллиона рублей фигуранты дела использовали по своему усмотрению.

Ранее суд признал законным пятилетнее условное наказание оппозиционеру Алексею Навальному по делу о растрате миллионов «Кировлеса». Защита оппозиционера и бизнесмена заявила о намерении обжаловать приговор в ЕСПЧ.