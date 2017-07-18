Полиция Петербурга выясняет, избивали ли блогера Хованского

Конфликт с участием блогера и музыканта Юрия Хованского, о котором тот сообщил в соцсетях, вышел на официальный уровень. ГУ МВД по Петербургу и области заявило о проверке.

Первая информация о нападении на Хованского появилась на его странице «ВКонтакте» рано утром 16 июля. Мужчина рассказал, что его с приятелем на выходе из съемочного павильона на Васильевском острове поджидал давний «недруг» – глава блогерского объединения «Лидеры Мнений» Кирилл Калашников, в компании с пятью-шестью незнакомцами. После неудачных попыток завести с Хованским «диалог о сотрудничестве» их с другом избили, а потом якобы атаковали машину, в которую потерпевшие сели, — транспортное средство пинали, закидывали камнями и даже оторвали дверную ручку. Обидчики скрылись лишь после того, как из павильона на помощь Юрию вышли другие участники съемок.

Хованский посетовал, что полиция прохладно отнеслась к вызову на место происшествия и, по его словам, предлагала разобраться по-уличному. В свою очередь, «Фонтанке» в ГУ МВД РФ заявили о проводимой по сообщению о конфликте проверке.

По информации нашего издания, о драке в Василеостровское УМВД по телефону сообщил друг Хованского. Звонивший силовикам мужчина рассказал о конфликте, назвал фамилию блогера, а также указал на предполагаемого обидчика. На следующий день в правоохранительные органы поступила телефонограмма о полученных блогером травмах.

Хованский известен не только как блогер, но и как стендап-комик, а также как музыкальный исполнитель в жанре русский рэп. В Интернете к нему чаще всего применяют определение «скандальный».