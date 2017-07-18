По Большой Невке плывет большое нефтяное пятно

Последствия разлива нефти на Большой Невке ликвидирует днем 18 июля предприятие «Пиларн». Пятно растянулось от Гренадерского до Кантемировского моста в Петербурге.

О загрязнении акватории «Фонтанке» сообщили читатели. В диспетчерской службе специализированного ГУПа подтвердили, что специалисты уже работают на месте, неподалеку от бизнес-центра «Линкор». Более того, туда направлено второе судно-нефтесборщик, так как загрязнение «достаточно большое».

Очевидцы сообщают, что пятно растянулось на 3 – 5 километров и еще 30 метров в ширину, его течением сносит в сторону Финского залива.