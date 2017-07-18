«Газпром-Медиа» опроверг связь «Эха Москвы» с американским правительством

Руководство радиостанции и холдинга «Газпром-Медиа» опровергло связь радиостанции «Эхо Москвы» с американским правительственным агентством The Broadcasting Board of Governors (BBG). О том, что эта организация финансирует деятельность российского СМИ, позавчера рассказали журналисты Первого канала.

Комментарий по этому поводу появился на сайте холдинга 18 июля. Директор ЗАО «Эхо Москвы» Екатерина Павлова заявила, что никаких связей с BBG или его структурами радиостанция не поддерживает. На каком основании ее включили в список достижений и завершенных финансовых проектов агентства за 2015 год, о чем и сообщил Первый канал в своем фильме, ей также не ясно. Руководство «Эха» уже написало письмо в BBG с вопросом о том, каким образом радио попало в этот список.

Контролирующий акционер радиостанции «Газпром-Медиа» проверил документы СМИ и никаких следов американского финансирования в них не нашел. «В случае, если BBG либо любой иной источник предоставит факты иностранного финансирования СМИ или кого-либо из сотрудников радиостанции персонально, холдингом будет проведено тщательное внутреннее расследование», – сообщается на сайте холдинга.

Напомним, с 2016 года СМИ обязаны отчитываться перед Роскомнадзором об иностранном финансировании и в случае его наличия включают его в соответствующий реестр http://www.fontanka.ru/2015/12/30/166/. В последнем отчете регулятора за первый квартал текущего года «Эха Москвы» нет.