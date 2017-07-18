Футбол, который затягивает

Возможно, в обычном футболе у России мало поводов для гордости, зато в болотном она даст фору даже финнам – родоначальникам необычного вида спорта: в этом году наши соотечественники взяли почти все медали на чемпионате мира.

В финской деревне Хюрюнсалми, на болотном стадионе Vuorisuo, 14 и 15 июля российские спортсмены собрали настоящий "урожай" из наград высшего достоинства.

Видео предоставлено клубом Junics

Петербургские команды Junics и Saint-Petersburg Lakes выиграли золото в любительской и профессиональной, в лиге «микс» (смешанные команды из мужчин и женщин) Lakes_MIX и SKAzka взяли золото и бронзу.

Видео предоставлено клубом Junics

Женская команда G-Force увезла из Финляндии серебро в своей категории.

Все остальные награды остались на родине "грязного" футбола – у команд из Финляндии. Швеция, Германия и Эстония, которые также выставляли своих представителей на турнир, уехали с чемпионата мира без наград.

Интервью с капитаном "золотой" команды Junics Александром Самылкиным читайте на сайте Fontanka.fi.