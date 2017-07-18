Футбол, который затягивает
В финской деревне Хюрюнсалми, на болотном стадионе Vuorisuo, 14 и 15 июля российские спортсмены собрали настоящий "урожай" из наград высшего достоинства.
Видео предоставлено клубом Junics
Петербургские команды Junics и Saint-Petersburg Lakes выиграли золото в любительской и профессиональной, в лиге «микс» (смешанные команды из мужчин и женщин) Lakes_MIX и SKAzka взяли золото и бронзу.
Видео предоставлено клубом Junics
Женская команда G-Force увезла из Финляндии серебро в своей категории.
Все остальные награды остались на родине "грязного" футбола – у команд из Финляндии. Швеция, Германия и Эстония, которые также выставляли своих представителей на турнир, уехали с чемпионата мира без наград.
Интервью с капитаном "золотой" команды Junics Александром Самылкиным читайте на сайте Fontanka.fi.