УФАС вмешалась в похороны одиноких петербуржцев

Последний путь одиноких петербуржцев заинтересовал антимонопольное ведомство, усмотревшее нарушение в том, что покойных провожает исключительно ГУП «Ритуальные услуги». Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Смольного обязали провести конкурс среди игроков рынка погребальных услуг.

Как сообщили 18 июля в городском управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС), о заключенном без торгов государственном контракте сообщили в организации «Трансперенси Интернешнл-Р». В течение 2017 года горожанам без родственников ритуальные услуги будет оказывать одноименное государственное унитарное предприятие (ГУП), за что получит 23 с лишним миллиона рублей. При этом форма оплаты оговаривается ежемесячная, что означает, что часть средств ГУП уже получил.

В оправдание законности контракта в Смольном указали на закон у ГУПах, но антимонопольщики возразили и получили поддержку в Арбитражном суде. В постановлении суда прямо указывается, что погребение одиноких петербуржцев это одна из функций субъекта РФ, а расходы ложатся на бюджет, что говорит о необходимости проведения конкурсной процедуры.

Теперь комитет должен до 25 августа расторгнуть договор с госпредприятием и провести открытые торги.