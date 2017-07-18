Зенитовец Кришито назвал перелёт в Хабаровск худшим в жизни

Защитник футбольного клуба «Зенит» Доменико Кришито 18 июля поделился впечатлениями от недавнего 8-часового перелета в Хабаровск на матч против местных армейцев.

«Перелёт в Хабаровск, наверное, худший в моей жизни. Так что после восьмичасового перелета прогулка перед сном пошла на пользу, но это уже всё в прошлом. Когда выходишь на поле, то выкладываешься на 100% и не думаешь о дороге и о том, что не выспался. Было важно оставаться сфокусированным на футболе, и нам это удалось. Возможно, мы не показали своей лучшей игры, но матч получился хорошим. Для нас важен счёт и три очка, тем более мы хотели начать сезон с победы", – рассказал Кришито во вторник в интервью Радио «Зенит».

"Сейчас готовимся к матчу с «Рубином». Играем дома, перед своими болельщиками, поэтому тоже хотим заработать очередные три очка. Я рад, что тренер доверил мне капитанскую повязку. Конечно, прибавилось больше обязанностей, но я к этому готов", — добавил итальянец.

Напомним, в минувшее воскресенье, 16 июля, «Зенит» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы забили Далер Кузяев и Александр Кокорин.