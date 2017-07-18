Прокуратура решила, что экс-директор «Гоголь-центра» арестован незаконно

В суде по мере пресечения театральному продюсеру и бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому прокуратура заявила, что его арест был незаконным.

Как сообщают 18 июля близкие Малобродского из Басманного суда Москвы, сотрудники прокуратуры признали то, что ходатайство и последующее решение о его аресте противоречат закону.

Причина в том, что уголовное дело в отношении экс-директора «Гоголь-центра» возбуждено только сейчас. То есть уже после того, как Малобродского заключили под стражу. Защитники продюсера выразили протест против возбуждения дела задним числом. Кроме того, адвокат Малобродского заявил отвод судье Наталье Дударь. Заседание в данные минуты продолжается.

Алексей Малобродский был арестован в конце июня по обвинению в мошенническом хищении денежных средств. Защита продюсера просила любую иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.