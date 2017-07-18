Путин прилетел на МАКС
Президент России Владимир Путин 18 июля прибыл на авиасалон МАКС-2017 на самолете Ил-96 специального летного отряда «Россия».
Ранее глава государства направил приветствие гостям и участникам мероприятия. Его публикует официальный сайт Кремля.
"Отрадно, что в рамках салона российские и иностранные эксперты, промышленники, бизнесмены анализируют происходящие в отрасли процессы, представляют свой взгляд на её будущее. Заключённые в ходе МАКСа контракты, совместные перспективные проекты наглядно подтверждают заинтересованность зарубежных партнёров в кооперации с Россией, в том числе в реализации амбициозных идей, требующих объединения сил, средств, интеллектуального потенциала. Имею в виду программы по созданию семейства дальнемагистральных самолётов, освоению космоса. Наша страна открыта для такой взаимовыгодной, эффективной работы", – отметил российский лидер.