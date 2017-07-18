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18.07.2017 13:45

Российские синхронистки выиграли "золото" в технической программе групп

Сборная России 18 июня выиграла золотые медали в технической программе групповых упражнений синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

В финале соревнований россиянки набрали 96,0109 балла, сообщает «Спорт-Экспресс»

В составе России выступали Анастасия Баяндина, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Мария Шурочкина, Дарья Баяндина, Марина Голядкина, Полина Комар, Дарина Валитова.

Вторыми стали представительницы Китая, записавшие на свой счет 94,2165 балла. Третье место заняли японки, набрав 93,1590 балла.


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