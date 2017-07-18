Дом Росгвардии на углу с Чекистов

Институт Росгвардии в Петербурге ждет масштабная стройка. Для обучения бойцов в районе улицы Чекистов возведут 30 объектов. У гвардейцев будут свои бассейн и поликлиника.

Конкурс на выбор разработчика проектно-сметной документации военного городка для Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии опубликован на портале госзакупок 17 июля. Кузница гвардейцев разместится на месте перешедшего по наследству комплекса зданий Военного института внутренних войск на Летчика Пилютова. Собственно, сам Институт Росгвардии – это и есть переименованный с созданием нового ведомства вуз ВВ МВД. Стройка серьезно изменит существующий ландшафт – появятся бассейн, спорткомплекс, собственная поликлиника, два КПП и система охранных камер.

Стоимость только проектирования оценена в 56,4 млн рублей. Подрядчику предстоит провести геодезические и геологические изыскания на участке в 122 тысячи кв. метров в пределах улиц Чекистов, Пионерстроя, Рогачевского переулка и улицы Летчика Пилютова. Судя по картам, территория включает в себя часть реки Сосновка. Также предстоит сделать обмеры и обследование уже существующих на территории строительных конструкций.

Победитель конкурса должен распланировать комплекс на примерно 30 сооружений и объектов, в том числе учебно-лабораторный корпус, два КПП, два общежития на 300 курсантов, караульное помещение на 2 – 10 постов. Спортивный комплекс площадью 2500 квадратных метров предполагает наличие спортзала, плавательного бассейна, залы борьбы, рукопашного боя и атлетической гимнастики. Должны быть предусмотрены проектом полоса препятствий площадью до 570 кв. метров, спортплощадка на 6200 кв. метров, автостоянка и паркинг, топливный, продовольственный и вещевой склады, поликлиника со стационаром на 35 коек, а также парк техники на 94 единицы.

Для электроснабжения военного городка нужно либо реконструировать, либо построить новую трансформаторную подстанцию, помимо этого оборудовать тепловой пункт, провести водопровод, канализацию, связь и радио. Саму территорию оградить, оснастить камерами и сооружениями из бетонных блоков, озеленить и благоустроить.

На предложенной проектировщикам территории уже есть учебный корпус 1969 года постройки, здание класса артиллерийского вооружения 1985 года, склад вещевой службы 1949 года, котельная и учебный пункт 1973 года, гараж 1985 года, теплица 1974 года. Часть из зданий предстоит реконструировать. Все проектные работы предстоит закончить не позднее 31 декабря 2018 года.

Датой основания Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии считается октябрь 1944 года, когда в поселке Красная Глинка была создана Центральная школа ГУЛАГа НКВД СССР по подготовке руководящих кадров лагерного сектора. В 1947 году школа была передислоцирована в Ленинград. Позднее называлась Ленинградским высшим политическим училищем имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР с последующим переименованием в Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России. Это имя вуз носил до приказа о создании Росгвардии и 1 октября 2016 года в очередной раз сменил название.

В России институты Росгвардии — штучное явление. Курсантов этого ведомства готовят еще в Новосибирском, Пермском и Саратовском военных институтах. В Санкт-Петербургском готовят офицеров среднего тактического звена, обучая военным, специальным, юридическим и гуманитарным наукам. Есть факультет морально-психологического обеспечения и кафедра иностранных языков. За время существования военного института подготовку прошли более 33 тысяч офицеров.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»