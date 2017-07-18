Аккредитованы 9 корпусов квартала «Галактика»

ПАО Банк «ФК Открытие» аккредитовал корпуса 8.5-1, 8.5-2, 4.11, 4.5-1, 4.5-2, 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3 и 8.2-4 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Санкт-Петербурга: Адмиралтейского и Московского.

Квартиры в указанных корпусах теперь можно приобрести с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 10% годовых. Минимальный первоначальный взнос: от 20% стоимости квартиры. Кредит предоставляется на срок до 30 лет.

Корпуса «Галактики» 4.5-1 и 4.5-2 представляют собой 15-этажные здания, оснащенные бесшумными скоростными лифтами и подземными паркингами. В корпусах запроектированы квартиры со светлыми и просторными комнатами, удобными кухнями и остекленными балконами.

В 16-этажном корпусе 4.11 можно приобрести квартиры с отделкой. Корпуса 8.2-1 и 8.2-2 – это точечные 20-этажные здания, с верхних этажей которых будут открываться чудесные виды на центр города.

Корпуса 8.5-1, 8.5-2, 8.2-3 и 8.2-4 будут 11-этажными, с уютными внутренними дворами. В домах представлен большой выбор квартир разной конфигурации ̶ от студий до трехкомнатных. В корпусах запроектированы паркинги и открытые гостевые стоянки.

Квартал «Галактика» – крупнейший проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала. В пешей доступности находятся сразу три станции метро ̶ «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». В составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

Справка о ГК «Эталон»