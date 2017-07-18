В ЖК «Город мастеров» прошел субботник по озеленению территории

15 июля на территории первой очереди жилого комплекса «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в пос. Большое Исаково Калининградской области, состоялась посадка деревьев и кустарников.

В субботнике приняли участие сотрудники калининградского филиала компании «Строительный трест».

В рамках мероприятия на озеленяемой территории было высажено более 200 деревьев и кустарников 14 различных видов и сортов, среди которых ель, туя, можжевельник, сосна, ива кустарниковая и другие. Компания «Строительный трест» уже не первый год проводит мероприятия по благоустройству своих комплексов, создавая в них комфортную жилую среду. Так, в мае этого года состоялась торжественная церемония посадки деревьев на бульваре Белых Ночей в жилом квартале NEWПИТЕР.

«Город мастеров»

Напомним, что в конце декабря 2016 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса «Город мастеров» площадью почти 32,5 тыс. кв. метров. А в начале марта этого года началось строительство второго этапа проекта, состоящего их четырех домов общей площадью 18,4 тыс. кв. метров. Их сдача намечена на II квартал 2019 года.

Всего новый жилой квартал комфорт-класса «Город мастеров» будет включать в себя 14 жилых зданий, детский сад с бассейном, коммерческие помещения, крытые автостоянки. На всей территории квартала будет проведено комплексное благоустройство: возле жилых домов разместятся детские площадки, стадион для игровых видов спорта, велодорожка, зоны отдыха со скамейками, клумбы и цветники. Общая площадь проекта превысит 77 тыс. кв. метров. Полное завершение строительства запланировано на II квартал 2021 года.

Сегодня цена квадратного метра в проекте начинается от 39 000 рублей. Такая стоимость действует при единовременной 100-процентной оплате, приобретении квартиры в беспроцентную рассрочку с первоначальным взносом 20% или в ипотеку. На текущий момент второй этап строительства ЖК «Город мастеров» аккредитован следующими банками: «Сбербанк», «ВТБ24», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Бинбанк».

Справка о компании АО «Строительный трест»