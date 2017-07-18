В ЛНР удивились, узнав про Малороссию

Провозглашение государства Малороссия вызвала удивление у властей самопровозглашенной Луганской народной республики. Второе лицо ЛНР – председатель Народного Совета Владимир Дегтяренко 18 июля заявил, что вообще не в курсе этого проекта.

Он опроверг участие официальных представителей ЛНР в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства – Малороссии – правопреемницы Украины.

"Луганская народная республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", – отметил Дегтяренко. Его слова приводит Луганский информационный центр.

Он подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения".

"Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет", – заявил председатель парламента ЛНР.

"Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение", – добавил он.

О создании государства Малороссия со столицей в Донецке объявил в ходе срочно созванной пресс-конференции утром 18 июля глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. По его словам, в новое государственное образование вошла самопровозглашенная Луганская народная республика. Вице-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики, министр доходов и сборов Александр Тимофеев заявил о том, что в конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с Россией.