И боулинг свой заберите

Из торговых центров Петербурга уходят развлечения. Операторов боулинга и картинга просят на выход, чтобы посадить на их место продавцов дешевой одежды и обуви.

За последние три месяца торговые центры города стали свободными примерно на 44 тыс. кв. м. Примерно пятая часть помещений пустует до сих пор. Активнее всего владельцы ТЦ избавлялись от операторов развлечений, на них пришлось четверть всех закрытий. Среди наиболее крупных объектов боулинг AMF Bowling Club в ТРК «Континент Байконурская», работавший с 2006 года, детский развлекательный центр Boomers в «Сити Молл», открытый в разгар кризиса в 2015 году, а также Tesla Karting в ТРК «Питерлэнд», запущенный всего несколько месяцев назад.

Получить комментарий от Boomers не удалось. По данным сайта компании, центр в «Сити Молле» был единственным ее проектом. У AMF Bowling Club осталось две точки: в ТЦ «Южный полюс» и ТЦ «Варшавский экспресс». На вопрос об их судьбе на момент публикации «Фонтанке» в управляющей компании «Боулинг Шоу» не ответили.

Совладелец Tesla Karting Виталий Кожин был более открыт для общения и пояснил «Фонтанке», что причиной закрытия картинга вовсе не плохие результаты, а желание управляющей компании обновить состав арендаторов. «Договор аренды не был долгосрочным, они решили, что мебельный магазин в этом месте нужнее, мы не стали спорить», – рассказал он. Сейчас Виталий Кожин и его партнер, пилот «Формулы 1» Виталий Петров, ищут помещения в Москве. «После этого, возможно, вернемся в Северную столицу», – подчеркнул предприниматель.

По мнению аналитиков JLL, на освободившиеся места владельцы ТРЦ ждут fashion-ретейлеров. Как ранее сообщала «Фонтанка», в 2015-2016 года с рынка ушли ряд крупных международных брендов, среди которых британский New Look, французские Jennyfer, Camaieu и Sinequanone, итальянский Calliope, испанский Desigual, финский Sёppala. После скачка курса рубля их продукция оказалась слишком дорогой для российского потребителя. За ними последовали также несколько российских марок, к примеру, Savage, Kira Plastinina, «ЦентрОбувь», Carlo Pazolini.

Оставшиеся на рынке игроки заморозили программы развития, поэтому собственники ТЦ, чтобы заполнить пустующие площади, были вынуждены сдавать их арендаторам другого профиля, в том числе досуговым проектам. «Развлечения занимали не только классически отведенные для них верхние торговые уровни, но также площади, концептуально предусмотренные для других сегментов», – объясняет Юлия Чернышева, руководитель направления аренды торговых центров компании JLL в Санкт-Петербурге.

Модные ретейлеры – самые желанные арендаторы. Так, по данным JLL, средние ставки годовой аренды небольших магазинов для fashion-ретейлеров составляют 20-60 тыс. рублей за кв. м, тогда как для операторов развлечений в 5-7 раз меньше. Ожидая, что fashion-игроки у начнут возвращаться к экспансии, владельцы ТЦ, готовы даже какое-то время постоять с пустыми магазинами.

Более того, теперь арендодатели готовы возвращать модной индустрии не только ранее занимаемые ею площади, но и давать дополнительные. К примеру, ТРК «Меркурий» освобождает первый этаж от мебельного центра «Грейт», чтобы создать на его месте торговую галерею.

Судя по статистике брокеров, fashion-ретейл начинает размораживать программы развития. По данным JLL, во втором квартале в закрывшихся магазинах каждый третий квадратный метр пришелся на продавцов одежды и аксессуаров. В открывшихся – каждый второй. «Это максимальное значение за последние два года», – подчеркивают они. По подсчету другого брокера, Colliers International, на fashion-сегмент в первом полугодии пришлось 40% всех открытий в петербургских торговых центрах.

Но количество открытий пока не слишком велико, а ярких брендов среди желающих развиваться совсем немного. В основном активность в поиске помещений проявляют отечественные продавцы одежды бюджетного формата. К примеру, за последние три месяца Gloria Jeans запустила один магазин в ТРК «Гулливер», а Modis сразу два: в ТРК «Континент на Бухарестской» и ТЦ «Смайл». Представитель среднего ценового сегмента Finn Flare открыл два магазина: в ТРЦ «Охта Молл», ТРЦ «Жемчужная Плаза» и скоро появится в ТРК «Сити Молл». «Снежная Королева» пополнилась новым бутиком в ТРЦ «Мега Дыбенко». Дисконт-продавец Familia также готовится к усилению экспансии, компания заключила договор с продуктовым ретейлером «О«кей», чтобы размещать магазины на территории его гипермаркетов.

Из иностранных брендов присутствие расширяют японский Uniqlo, турецкий Koton, немецкий New Yorker. А вот новых марок, которые готовы порадовать петербургских модниц, пока не так много. По данным Colliers International, за последние полгода в Северной столице появились два магазина американского продавца кед Converse, один британской одежной сети Barbour, точка финского производителя пуховиков Joutsen, а также «притворяющийся» иностранным российский обувной бренд Shoiberg, который сразу открылся в аутлете. Также в Петербурге в ближайшее время появится несколько мультибрендов: BML и Levvi (мужская одежда), «5 карманов» (джинсовая одежда).

Но сами участники рынка настроены более скептично, чем эксперты. По их словам, наблюдаемое брокерами оживление — это не начало экспансии, а ее конец. «Мы всегда активизируем развитие в кризис, когда на рынке появляются свободные места, а ставки идут вниз, такая же стратегия была в 2008-2009 году», – рассказала президент Finn Flare Ксения Рясова. По ее словам, компания рассчитывает открыть еще 3-4 магазина в Северной столице, но не более.

Часть новых открытий — это не расширение, а просто переезд. «Например, такие игроки, как «Мэлон фэшн груп» (бренды Zarina, be free, Love Republic) и «Глория Джинс» часто открывают более просторные магазины в пределах того же торгового центра, чтобы представить полную коллекцию», – комментирует управляющий партнер Fort Group Максим Левченко.

Действительно повышенную активность проявляют индивидуальные предприниматели, готовые торговать набором известных и не очень марок, но такие проекты редко живут долго.

А вот расширения крупных международных брендов ждать не стоит, считает предприниматель. «Покупательская способность не растет, у большинства магазинов выручка падает из-за экономии потребителей и конкуренции с интернетом. Поэтому такие гиганты, как Zara и H&M, которые уже выполнили планы по развитию в Северной столице стремятся инвестировать в обновление имеющихся, а не открытие новых точек», – говорит Левченко. Выводить новые форматы международные игроки пока также считают рискованным. К примеру, Stradivarius хотел запустить отдельный формат с мужской одеждой, но в итоге не стал этого делать.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»