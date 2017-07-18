"Зенит" и "Рубин" рассудит судья из Подмосковья

Назначены судьи и инспекторы на матчи 2-го тура премьер-лиги, информирует 18 июля официальный сайт РФС. Первую домашнюю игру сине-бело-голубых нового чемпионата будет судить арбитр из Подмосковья.

Полностью состав судейской бригады на матче "Зенит" – "Рубин" выглядит следующим образом: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

Игра состоится в субботу, 22 июля, на арене на Крестовском острове. Начало матча в 17.30.

Отметим, Сельдяков не так давно уже судил «Зенит». В матче 29-го тура чемпионата России 2016/17 «Зенит» – «Краснодар» Сельдяков удалил тренера сине-бело-голубых по физподготовке Карло Николини из разминочной зоны. Игроки «Зенита» и тренер Николини настаивали, что один из соперников сыграл рукой в своей штрафной после прострела Жулиану, но судья назначил угловой удар вместо пенальти.

65 – все настаивают, что у соперника была рука после прострела Жулиано, но арбитр дал угловой #ЗенитКраснодар pic.twitter.com/nh8GrmWoPJ — ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 17, 2017