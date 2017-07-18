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18.07.2017 12:27
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В Петербурге прошел обыск в банке «Югра»

В Петербурге прошли обыски в филиале банка «Югра». Два сотрудника задержаны по делу о незаконной банковской деятельности.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, после введения Центробанком  временной администрации в банк «Югра» сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и Ленобласти в сопровождении бойцов СОБРа пришли с постановлением на обыск в филиал организации на Суворовском проспекте, 54. Он расположен в одном здании с Арбитражным судом.

По данным «Фонтанки», поводом для следственных мероприятий стало возбужденное уголовное дело по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность». По версии полиции, топ-менеджмент филиала «Югры» предоставлял юридическим лицам проводку через счета денежных средств под видом сделок, которые на самом деле имели статус мнимых, с последующим обналичиванием. Предположительно услуги оценивались в 6 – 8 % от подлежащей обналичиванию суммы.

По информации нашего издания, мероприятия в филиале на Суворовском прошли в прошлую среду, 12 июля. Уголовное дело, соответственно, возбуждено еще раньше. По некоторым данным, например, постановление на обыск было получено следователем ГСУ в апреле 2017 года. Из филиала были изъяты документация и электронные носители. Тогда же, 12 июля, были задержаны главный бухгалтер петербургской «Югры» 52-летняя Лариса Романцова и 48-летний сотрудник Сергей Судиловский, работающий на ведущей должности в валютном управлении филиала. По местам их жительства также прошли обыски.

Как пояснили «Фонтанке» в Санкт-Петербургском городском суде, с ходатайствами об избрании меры пресечения Романцовой и Судиловскому следствие в Смольнинский суд (по территориальной подсудности) не обращалось. 10 июля стало известно, что ЦБ ввел временную администрацию в «Югре» в связи с неустойчивым финансовым положением и угрозой интересам кредиторов и вкладчиков. Банк входит в топ-30 по активам.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты клиентам не позднее 24 июля. По итогам 2016-го банк стал лидером по убыткам (32 млрд рублей). С октября действовало ограничение на привлечение новых вкладов.

В феврале 2017 года Ростелеком заключил с «Югрой» контракт на кредитную линию в размере 1 млрд рублей.


© Фонтанка.Ру

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