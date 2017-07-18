Порошенко похоронил Новороссию и пообещал вернуть Украине Донбасс и Крым

Президент Украины Пётр Порошенко 18 июля прокомментировал создание нового государства Малороссия на территории Донбасса. Он заявил, что вскоре вернет контроль над этим регионом и вернет в состав своего государства российский Крым.

Сделал это Пётр Алексеевич в Грузии, где находится с двухдневным официальным визитом, посредством глобальной сети и личного пресс-секретаря. Порошенко написал, что проект "Новороссия" похоронен, и пообещал восстановить суверенитет над Донбассом и Крымом, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.

О создании государства Малороссия со столицей в Донецке объявил в ходе срочно созванной пресс-конференции утром 18 июля глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. По его словам, в новое государственное образование вошла самопровозглашенная Луганская народная республика. Вице-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики, министр доходов и сборов Александр Тимофеев заявил о том, что в конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с Россией. «Курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета", – сказал он.