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18.07.2017 12:06

Корпус В ЖК «Новое Янино» выведен в продажу

Корпус В ЖК «Новое Янино» выведен в продажу
ГК «ЦДС»

Группа компаний «ЦДС» открыла продажи в корпусе В жилого комплекса «Новое Янино». Двенадцатиэтажный дом рассчитан на 640 квартир и будет введен в эксплуатацию в конце 2018 года.

Корпус В относится к пятой очереди строительства проекта комплексного освоения территории «Новое Янино». Общая площадь нового дома – 36 275 кв. м., жилая – 22 636 кв. м.

В шестисекционном доме предусмотрены 118 студий, 358 однокомнатных и 164 двухкомнатные квартиры. Каждое жилое помещение имеет застекленный балкон или лоджию. Парадные будут оборудованы пандусами для маломобильных групп населения.

На старте продаж стоимость квартир-студий начинается от 1,3 млн руб., однокомнатных квартир – от 1,5 млн руб., двухкомнатных – от 2,5 млн руб.

«Новое Янино» корпус В
«Новое Янино» корпус В

Корпус расположен в центре квартала, вдали от шума Колтушского шоссе, это преимущество оценят многие, особенно семьи с детьми.  Конфигурация дома в форме буквы «П» позволяет создать закрытый внутренний двор, где будут обустроены детские и спортивные площадки, а также места для отдыха взрослых и малышей. Расположение дома позволяет организовать свободное от машин внутридворовое пространство.

Корпус В будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года.

ЖК «Новое Янино» — проект комплексного освоения территории возводится недалеко от Ржевского лесопарка в тихом, экологически чистом месте в Янино. На благоустроенной территории площадью 128 000 кв. м расположится всё необходимое для комфортной и спокойной жизни. Жилой комплекс «Новое Янино» включает в себя строительство шести небольших 12-этажных корпусов общей площадью около
160 000 кв. м. и детского дошкольного учреждения. Концепция строительства всех домов имеет единые стандарты технического оснащения, разработанные ГК ЦДС под брендом «БК Стандарт».Базовый комфорт.

Справка о компании ГК «ЦДС»
 


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