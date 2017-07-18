Россияне стали лучше оценивать ситуацию в стране

Личную жизнь и ситуацию в стране россияне стали оценивать лучше.

По данным ВЦИОМ, опубликованным 18 июля, индекс оценки личной жизни в последние три месяца не падал ниже 53 пунктов. Такие показатели существенно превосходят результаты за аналогичный период в прошлом году, когда показатель был 38 пунктов. В прошлом месяце положительные ответы на вопрос об оценке личной жизни дали 78% россиян, отрицательные – 19%.

Что касается оценки ситуации в России в целом, то и здесь показатели выросли. Почти две трети опрошенных (65%) характеризуют ситуацию скорее положительно, отрицательные ответы дает 31% опрошенных.

«Первое полугодие можно охарактеризовать как период уверенного выхода из «штопора», в который наше общество «свалилось» год назад. Тогда многим казалось, что наступила «черная полоса». Но говорить о том, что этим летом граждане утвердились в мнении, что выход из сложной ситуации обеспечен, не приходится: оценки текущей ситуации пока не способствуют преодолению ожиданий повторения кризисных явлений», – комментирует опрос руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Индекс социальных оценок строится на основе вопросов «Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в личной жизни/стране?». Он может принимать значение от -100 до 100 пунктов.