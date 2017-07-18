Власти ДНР: Малороссия присоединится к союзу России и Белоруссии

В конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с Россией, заявил 18 июля вице-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики, министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

«Курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета. Сохранение безвиза в случае согласия Евросоюза. Деолигархизация, в том числе на законодательном уровне», — добавил Тимофеев. его слова приводит Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Он также сказал, что основной закон «нового государства» будет предполагать возобновление участия в деятельности СНГ и проведение переговоров в трехстороннем формате Малороссия-Россия-Евросоюз.

Кроме того Тимофеев заявил о том, что создание Малороссии, помимо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, одобрили в 19 регионах Украины.

Речь идет о делегатах от Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Какие именно представители этих украинских регионов одобрили создание Малороссии, не уточняется.

Как ранее писала "Фонтанка", о создании государства Малороссия со столицей в Донецке объявил в ходе срочно созванной пресс-конференции утром 18 июля глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Также, по его словам, в новое государственное образование вошла самопровозглашенная Луганская народная республика.