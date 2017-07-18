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18.07.2017 12:12

Град и ливень в Петербурге

Обещанный синоптиками ливень прошёл в компании с градом на Васильевском острове в Петербурге около полудня 18 июля. Град также заметили на Литейном мосту.
Град и ливень в Петербурге
Лиана Растегина/

Городское управление МЧС предупредило горожан, что с полудня, согласно прогнозам Гидрометцентра, в Северной столице начнутся ливни и грозы. Порывы ветра при этом будут до 15 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 20 градусов тепла.

 

#waterfall #summer #spb #rain

Публикация от Rudolph Meyrink (@rudolphmeyrink)

 

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Публикация от Valerija (@chiffaspb)

 

#лето#град#

Публикация от Александр (@aleksinterservice)


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Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Toshiba
14.07.2017 16:01
TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017
Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
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