Град и ливень в Петербурге
Обещанный синоптиками ливень прошёл в компании с градом на Васильевском острове в Петербурге около полудня 18 июля. Град также заметили на Литейном мосту.
Городское управление МЧС предупредило горожан, что с полудня, согласно прогнозам Гидрометцентра, в Северной столице начнутся ливни и грозы. Порывы ветра при этом будут до 15 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 20 градусов тепла.
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