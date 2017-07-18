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18.07.2017 12:08

Новичок «Краснодара» прописал в контракте возможность делать кульбиты после гола

Необычный пункт вписал новичок футбольного клуба «Краснодар», 20-летний нападающий сборной Румынии Андрей Иван в свой профессиональный контракт с клубом. Как 18 июля рассказал сам игрок в интервью Sport.ro, ему официально разрешили выполнять различные трюки в качестве празднования своих голов.

«В соглашении прописан пункт, по которому мне разрешается делать кульбиты после каждого гола. Я смогу радоваться голам так, как мне захочется. Очень рад этому трансферу, так как хотел уехать за рубеж. Со мной в Россию отправится и семья», – заявил Андрей Иван.

По данным других румынских СМИ, «Краснодар» заплатил «Университатя Крайова» за переход футболиста 3 миллиона евро. Ещё 1 миллион евро краснодарцы заплатят в качестве бонусов в случае достижения Иваном определённых успехов. Кроме того, по информации, «Университатя» получит 25% от трансфера в случае продажи «Краснодаром» футболиста в будущем. Зарплата же игрока составит от 400 тысяч евро до 550 тысяч в год по разным данным.

В составе клуба «Университатя» Андрей Иван сыграл 101 матч, забил 19 голов и сделал 13 голевых передач.


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