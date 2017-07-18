Далер Кузяев о переходе в «Зенит»: От таких предложений не отказываются

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев 18 июля рассказал о причинах, побудивших его уйти из «Ахмата» ради продолжения карьеры в петербургском клубе.

«В межсезонье поступило предложение из Петербурга. Мы с отцом решили, что после трех с половиной лет в Грозном пора делать новый шаг, о чем сообщили руководству «Ахмата». Одновременно последовало и обращение «Зенита». Так что все совпало – и наше желание, и планы обеих команд. Мне уже 24 года, а тут зовет «Зенит». От таких предложений не отказываются. Решил, что принять новый вызов сейчас необходимо. Это ведь шанс выйти на новый уровень. То, что я являюсь выпускником академии сине-бело-голубых, тоже сыграло свою роль при принятии решения. Петербург для меня родной город, его футбол меня воспитал. Мне не обидно, что в свое время меня тут недооценили и пришлось уехать. Наоборот, хорошо, что все сложилось именно так и довелось пройти через вторую и первую лиги – сейчас куда больше ценю то, что имею», – цитирует Кузяева «Спорт-Экспресс».

Напомним, именно Кузяев стал автором первого гола «Зенита» в сезоне-2017/18. В матче против «СКА-Хабаровска» 16 июля он открыл счет голам сине-бело-голубых в новом чемпионате на 52-й минуте встречи.

Кузяев в 2011 – 2012 годах играл за молодежку «Зенита», но затем покинул команду. С 2014 до 2017 года выступал за «Терек» (с 2017 года – «Ахмат»). За грозненцев отыграл 70 матчей, в которых ни разу не забил. Его гол в ворота «СКА-Хабаровска» стал первым в профессиональной карьере.