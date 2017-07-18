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18.07.2017 11:41

Артиллеристы ЗВО огнём прямой наводкой остановили танковое наступление под Москвой

На учении в Подмосковье артиллеристы ЗВО стрельбой прямой наводкой остановили танки условного противника.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России 18 июля, в Московской области на полигоне Головеньки прошли боевые стрельбы артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО), ставшие финальным этапом тактического учения.

На скрытые позиции артиллеристов с помощью движущихся полноразмерных мишеней имитировался прорыв танков и бронетранспортёров условного противника. Расчёты 152-мм гаубиц «Мста-Б» и 122-мм гаубиц «Гвоздика» отработали уничтожение целей прямой наводкой орудий.

Мишени были поражены на дистанции от одного до трёх километров. Для поражения выдвигавшихся резервов противника на расстоянии свыше 10 км уточнённые координаты наводчикам выдали разведывательные группы, применившие комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», а также расчёты беспилотных летательных аппаратов.

В стрельбах, которые прошли в дневное и ночное время, приняли участие более 500 военнослужащих.


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