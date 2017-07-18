Власти ДНР: Малороссия будет правопреемницей Украины

Малороссия, о создании которой на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик было объявлено 18 июля, станет федеративным государством с широкой автономией и считает себя правопреемницей Украины.

В ведении центральных органов власти останутся вопросы федерального бюджета, армии и спецслужб. Об этом заявил министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, также зачитавший конституционный акт об образовании нового государства, передает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, оно станет «правопреемницей Украины». «Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссией, так как само название Украина себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк», — процитировал Тимофеев документ.

«Мы предлагаем выбрать от всех регионов на персональной основе представителей в Конституционное собрание, на котором учредить страну Малороссию и принять новую конституцию», — заявил он.

Тимофеев добавил, что Конституцию Малороссии примут на всенародном референдуме после обсуждения. Перед этим будет проведена «широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях».

Как ранее писала "Фонтанка", о создании государства Малороссия со столицей в Донецке объявил в ходе срочно созванной пресс-конференции утром 18 июля глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Также, по его словам, в новое государственное образование вошла самопровозглашенная Луганская народная республика.