Власти ДНР: Малороссия будет правопреемницей Украины
Малороссия, о создании которой на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик было объявлено 18 июля, станет федеративным государством с широкой автономией и считает себя правопреемницей Украины.
В ведении центральных органов власти останутся вопросы федерального бюджета, армии и спецслужб. Об этом заявил министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, также зачитавший конституционный акт об образовании нового государства, передает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, оно станет «правопреемницей Украины». «Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссией, так как само название Украина себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк», — процитировал Тимофеев документ.
«Мы предлагаем выбрать от всех регионов на персональной основе представителей в Конституционное собрание, на котором учредить страну Малороссию и принять новую конституцию», — заявил он.
Тимофеев добавил, что Конституцию Малороссии примут на всенародном референдуме после обсуждения. Перед этим будет проведена «широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях».
Как ранее писала "Фонтанка", о создании государства Малороссия со столицей в Донецке объявил в ходе срочно созванной пресс-конференции утром 18 июля глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Также, по его словам, в новое государственное образование вошла самопровозглашенная Луганская народная республика.
Справка:
Донецкая народная республика — самопровозглашенная республика на Юго-востоке Украины. ДНР была провозглашена на территории Донецкой области в апреле 2014 года, в ходе массовых протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти в результате Евромайдана. Власти Украины рассматривают ДНР как террористическую организацию. Население ДНР, согласно данным её фактических властей, составляет около 2,3 млн человек. Самостоятельность ДНР на сегодняшний день признана только частично признанной республикой Южная Осетия и непризнанной Луганской народной республикой.