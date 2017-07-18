На Новом Арбате горит высотка
Высотка горит на Новом Арбате в Москве днем 18 июля. Здание находится на реконструкции.
Как сообщает столичное управление МЧС, информация о пожаре поступила в 10.35. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения выяснили, что огнем охвачены 200 квадратных метров на седьмом этаже семнадцатого дома. Сведений о пострадавших не поступало, однако очевидцы сообщали о людях, которые стояли на крыше козырька.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно. В самом 25-этажном доме сейчас проводятся ремонтные работы.