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18.07.2017 11:01

Петербуржцев испугало «задымление» в Гостином дворе

Жители Северной столицы испугались задымления в одном из помещений Гостиного двора. О ЧП сообщалось по громкой связи одноименной станции метро. Оповещение оказалось тренировкой персонала универмага, однако подобные объявления будут пугать петербуржцев еще месяц.

Как сообщили читатели «Фонтанки», утром 18 июля по громкой связи пассажиры станции метро «Гостиный двор», вестибюль которого находится в универмаге, услышали тревожное объявление. В нем посетителей торгового центра просили без паники покинуть Гостиный двор из-за задымления в одном из помещений. Внимательные горожане могли, впрочем, отметить, что на тот момент универмаг еще не открылся и, соответственно, посетителей там не было.

В пресс-службе Гостиного двора нашему изданию объяснили, что никакого задымления нет. То, что услышали петербуржцы, – плановые мероприятия,  связанные с пожарной охраной.

«Подобные учения будут продолжаться еще месяц», – отметили в универмаге.


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