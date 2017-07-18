Глава ДНР объявил о создании государства Малороссия

О создании государства Малороссия со столицей в Донецке объявил в ходе срочно созванной пресс-конференции 18 июля глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Также, по его словам, в новое государственное образование вошла самопровозглашенная Луганская народная республика.

По словам Захарченко, государственным флагом Малороссии будет флаг Богдана Хмельницкого (гетмана войска Запорожского, в результате восстания которого территории Украины вышли из состава Речи Посполитой и присоединились к Российской империи). При этом глава ДНР предложил ввести чрезвычайное положение на три года «ввиду избежания хаоса».

«На это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну», — цитирует Захарченко телеканал "Дождь".