Глава ДНР объявил о создании государства Малороссия
О создании государства Малороссия со столицей в Донецке объявил в ходе срочно созванной пресс-конференции 18 июля глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Также, по его словам, в новое государственное образование вошла самопровозглашенная Луганская народная республика.
По словам Захарченко, государственным флагом Малороссии будет флаг Богдана Хмельницкого (гетмана войска Запорожского, в результате восстания которого территории Украины вышли из состава Речи Посполитой и присоединились к Российской империи). При этом глава ДНР предложил ввести чрезвычайное положение на три года «ввиду избежания хаоса».
«На это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну», — цитирует Захарченко телеканал "Дождь".
Справка:
Донецкая народная республика — непризнанное политическое образование в Восточной Европе. ДНР была провозглашена на территории Донецкой области Украины в апреле 2014 года, в ходе массовых протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти в результате Евромайдана.
Власти Украины рассматривают ДНР как террористическую организацию, а граждан, вовлечённых в деятельность её политических и военных структур, как сепаратистов и террористов. В свою очередь, в ДНР рассматривают власти Украины как «преступный режим», который совершает на территории республики «военные преступления, вызвавшие жертвы среди мирного населения и гуманитарную катастрофу». Население ДНР, согласно данным её фактических властей, составляет около 2,3 млн человек.
Самостоятельность ДНР на сегодняшний день признана только частично признанной республикой Южная Осетия и непризнанной Луганской народной республикой.