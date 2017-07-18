В Петербурге задержан участник «песчаной» мафии из Архангельска

Управление ФСБ по Архангельской области задержало в Северной столице мужчину, входившего в состав преступного сообщества, организованного депутатом.

Как сообщает Следственный комитет РФ 18 июля, архангелогородец был объявлен в розыск еще в 2013 году. Следствие считает, что 41-летний мужчина входил в состав «силового» подразделения организованного преступного сообщества. Его, в свою очередь, создал экс-депутат Архангельского областного собрания Алексей Пеунков.

Чтобы монополизировать рынок строительного песка, участники сообщества принуждали предпринимателей заключать договоры только с юрлицами, связанными с преступниками. За отказ коммерсантам угрожали физическим насилием.

После того как возбудили уголовное дело, 41-летний архангелогородец ударился в бега. Мужчину объявили в розыск.

Беглецу предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и в трех эпизодах принуждения к совершению сделок. Расследование продолжается.